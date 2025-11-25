El estilo de bancar aunque parezca que no

Como suele declarar de tanto en tanto, el gobernador Maximiliano Pullaro volvió a esbozar ayer un planteo en clave de reclamo hacia el gobierno de Javier Milei, pero a más de 400 kilómetros de distancia. Y aun así, ratificó su predisposición a acompañar las reformas que prepara el Ejecutivo en materia laboral previsional, y tributaria.

“Hacía falta corregir cosas en el país, pero también es cierto que hay cuestiones urgentes que Santa Fe espera hace tiempo”, dijo el jefe de la Casa Gris ayer al visitar la 10ª Fiesta de la Confraternidad Departamental en Ceres, junto con la vicegobernadora Gisela Scaglia, el senador Felipe Michlig y el diputado Marcelo González.

Pullaro planteó la necesidad de que Casa Rosada atienda las demandas históricas de la provincia, al tiempo que reafirmó y anticipó su aval para acompañar en el Congreso las próximas iniciativas del modelo libertario, como la reducción del déficit fiscal, la modernización laboral con foco en pymes y una reforma impositiva consensuada con las provincias. Solo que el gobernador comentó que ese apoyo deberá tener su correlato en un “trato equitativo” por parte de los Milei.



Esta vez Pullaro eligió solo referirse a la infraestructura vial como temática central de su planteo. Remarcó el deterioro de las principales rutas nacionales que atraviesan el territorio santafesino y reclamó una intervención urgente. “La situación de la Ruta 34 es insostenible, y no es la única: la 33, la 11 y la 178 están en condiciones similares. Son compromisos que la Nación debe atender”, señaló. También recordó la deuda que la administración central mantiene con la Caja de Jubilaciones provincial y el atraso en el envío de fondos para obras, una demanda que calificó como “histórica”.

“Argentina necesitaba hacer correcciones, pero también es fundamental que la Nación sea justa con Santa Fe”, demandó.

Pullaro viajó a Ceres con su vice, quien desde el 10 de diciembre asumirá como su principal espada legislativa en la Cámara de Diputados. Y la presentó como tal, al destacar el rol de la representación santafesina en la nueva composición del Congreso. “La defensa de los intereses provinciales será prioritaria”, abundó Pullaro luego de anticipar su respaldo a las reformas que trama la administración central.

Luego de esa mención a las cuentas pendientes de Nación con Santa Fe, el gobernador suavizó con un anuncio de lo que será esta semana la inauguración del nuevo hospital regional Jaime Ferré, en Rafaela, la inversión más importante de su gobierno en materia de salud pública. “Será un centro de salud modelo, con tecnología de punta y fruto del esfuerzo de todos los santafesinos”, dijo.

En los casi dos años que lleva al frente del gobierno provincial, Pullaro ensayó media docena de veces reclamos a Nación con distinto calibre, según el tema y el momento político electoral que transitara.

Allá por diciembre de 2023, a poco de asumir y reunido con industriales de Fisfe, Pullaro cuestionó el DNU que emitió Milei y que inauguraba el proceso de desregulación de la economía. “Yo entendía que estas reformas liberales iban a venir con una baja significativa de impuestos y de retenciones, fundamentalmente para el campo y para la industria”, se quejó entonces. Sin embargo, al mes siguiente apoyó la Ley Bases, que terminó redondeando al firmar aquel famoso “Pacto de Mayo” en Tucumán.

En junio del año pasado, tras expresar apoyo a la Ley Bases y al primer paquete de medidas fiscales que había lanzado el gobierno, Pullaro deslizó que entonces “más recortes a la provincia de Santa Fe no creo que se puedan hacer”. En esos días, ambos coincidieron en Agroactiva, pero Milei lo ignoró.

Hace tres meses, en campaña electoral, el gobernador ensayó una demanda más enfática. Le reclamó más federalismo al presidente y dijo que “con el equilibrio fiscal no alcanza. ”Ninguno de nuestros productores agropecuarios está pensando en llevarse los recursos a paraísos fiscales, sacarlos a cuentas extranjeras o meterlos en criptomonedas", apretó. Y dijo más: “Que (Milei) mire las rutas que necesitamos para sacar nuestra producción, los puertos que necesitamos para exportar más, y nuestros aeropuertos más allá de Ezeiza”.

Cuando estalló el escándalo de corrupción en la Andis que involucra directamente a la secretaria general de Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei, Pullaro tomó distancia. Era setiembre y tallaba la campaña de medio término. “Es muy duro escuchar audios de un funcionario de primera línea del Gobierno nacional hablando con desparpajo de coimas y corrupción, y que no exista una respuesta política clara del Ejecutivo. Lo que hay que hacer es explicar qué significaban esos audios y si realmente existen grabaciones de la hermana del presidente. Eso debe aclararse”, planteó entonces.

Y cuando La Libertad Avanza perdió la elección bonaerense a manos del armado de Axel Kicillof, Pullaro se acomodó a ese momento: “La gente viene hablando fuerte y claro. El Gobierno sigue sin escuchar, paralizado. Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones. Enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia”, dijo entonces, cuando todavía creía 100% en Provincias Unidas, el espacio que ayudó a formar y que en las urnas de octubre fracasó.

