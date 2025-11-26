Se pospone la elección del próximo presidente de la Corte Suprema santafesina

Tal y como lo había anticipado El Litoral, este martes se llevó a cabo la tradicional reunión de Acuerdo en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe con eje principal en la elección del próximo presidente del cuerpo, para el año 2026.



Durante la siesta, se difundió un comunicado de prensa explicando que los miembros del actual tribunal no llegaron a un común acuerdo y pasaron a un cuarto intermedio, previsto para el próximo martes 2 de diciembre.



"La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe integrada por su presidente, Dr. Roberto Falistocco y los ministros Dres. Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y la ministra Dra. Margarita Zabalza, informa que la elección de su presidente para el año 2026, pasó luego de la deliberación de sus integrantes, a un cuarto intermedio para la próxima reunión de Acuerdo, según lo dispuesto en el Acta N° 44, punto único, del día de la fecha", expresa el comunicado oficial.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.