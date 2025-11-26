Aversa no irá al Concejo. ¿Qué miedo tiene?

Juan Pablo Aversa, seguramente el funcionario más cuestionado de la administración Viotti, no se anima a ir al Concejo a responder las preguntas de los ediles sobre supuestos negocios incompatibles con su función.

Juan Pablo Aversa, seguramente el funcionario más cuestionado de la administración Viotti, no se anima a ir al Concejo a responder las preguntas de los ediles sobre supuestos negocios incompatibles con su función.

A pesar del requerimiento formal de todos los concejales para que Juan Pablo Aversa, Subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente, se presente en el recinto a brindar explicaciones sobre la compra de bienes en el municipio, el encuentro no se concretará. Ya se anticipó en comisión que no estará el miércoles a las 9, como había sido establecido. “Nuestra intención era que venga a brindar la información y la transparencia que requiere un tema tan delicado como las posibles vinculaciones de un emprendimiento privado con la provisión al municipio, pero el funcionario se negó”, sostuvieron los concejales.

Hace meses, incluso durante los informes de gestión que debe presentar el Ejecutivo en el Concejo Municipal, los concejales Juan Senn, Martín Racca, Valeria Soltermam y María Paz Caruso vienen advirtiendo sobre diversas situaciones que, consideran, requieren ser aclaradas.



Uno de los puntos señalados es el nuevo emprendimiento del propio Subsecretario, quien asumió el 10 de diciembre de 2023 y dio de alta en 2024 una empresa para la comercialización de luminarias, justamente en el área sobre la que él tiene injerencia directa.

Ante consultas sobre posibles incompatibilidades, Germán Bottero y Juan Pablo Aversa presentaron en el Concejo declaraciones en las que argumentaron haber dado de baja como proveedora a la empresa familiar de agua de Aversa porque, según consta en grabaciones, “no era ético ni legal”.

Sin embargo, los concejales detectaron que en distintos eventos municipales seguían apareciendo productos de la marca de agua vinculada al funcionario, lo cual fue documentado y elevado formalmente.



“Es llamativo que traigan afirmaciones a la mesa cuando la realidad demuestra algo completamente distinto. Aversa salió a hablar en los medios, pero lo que se dice hay que probarlo. Por eso pedimos su presencia en el recinto”, expresó Caruso.

Senn se mostró sorprendido “por el tiempo que ocuparon varios funcionarios en hacer declaraciones sin presentar documentación. Esta era la instancia institucional para aclarar y cerrar el tema, pero Aversa elige no dar la cara. Eso nos preocupa, y más aún cuando seguimos esperando la información completa”.

Los ediles también recordaron que recurrieron a todos los mecanismos formales disponibles. Incluso citaron al proveedor que actualmente factura la marca de agua vinculada a Aversa, quien también se negó a asistir.



“Viotti, cuando era concejal, citó a un proveedor para aclarar una situación y el mismo se presentó. Hoy ocurre exactamente lo contrario”, agregó Soltermam.

Una instancia institucional que no puede eludirse

Racca remarcó que una de las principales funciones del Concejo es ejercer el control de la gestión municipal: “Ese control lo realizamos con responsabilidad, con documentación que respalda cada planteo y generando las instancias de diálogo que estos temas ameritan. El manejo de fondos públicos exige transparencia absoluta”.

El pedido de interpelación a Aversa fue aprobado por unanimidad, con votos de concejales oficialistas y opositores. Ahora se espera que, al menos, se envíen completas las respuestas por escrito, para poder evaluar los pasos administrativos y legales a seguir.

Desde el bloque no oficialista remarcaron que evitar el diálogo institucional y no presentarse ante un pedido unánime del Concejo constituye un serio retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.

“La ciudadanía necesita funcionarios que den explicaciones, no que las eludan. Seguiremos insistiendo para que esta situación se clarifique y para que la gestión municipal rinda cuentas como corresponde”, concluyeron.

