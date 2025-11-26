Remiseros amenazan con amargarles la fiesta de la inauguración del nuevo Hospital a los políticos

Remiseros de Rafaela anuncian protesta frente a la inauguración del nuevo hospital

Este martes, el sector de remises de Rafaela expresó su descontento al confirmar una posible movilización para este viernes a las 19 horas, coincidiendo con la inauguración del nuevo Hospital Regional y el show de Jorge Rojas. Darío Solís, propietario de Remises Estilo, indicó que, de no recibir respuestas del Gobierno Municipal, llevarán a cabo una protesta sonora durante el evento.

“El conflicto lleva 120 días sin soluciones”, afirmó Solís, quien responsabilizó a la aparición de plataformas como DiDi de generar competencia desleal al operar supuestamente de manera ilegal en la ciudad. “Hay una falta de controles que afecta a los trabajadores formales”, añadió.

Solís criticó al concejal Augusto Rolando, promotor de un proyecto para regular estas plataformas, argumentando que la información presentada es incorrecta y que el oficialismo no ha atendido la posición del sector. Asimismo, exigió actualizar la ordenanza vigente 3338 y un sistema claro de sanciones para quienes operen sin regulación.

El empresario mencionó que ya han propuesto reglamentaciones basadas en normativas de otras ciudades, sin embargo, no han recibido respuesta por parte de las autoridades locales.

En el contexto de la creciente tensión, los remiseros también cuestionaron que el único transporte público de Rafaela, el colectivo, no haya funcionado durante el fin de semana, lo que ha incrementado la demanda de servicios alternativos.

Solís fue claro en sus demandas: “Queremos ser escuchados por personas capacitadas en transporte. Nos ofrecen promesas, pero ya no es suficiente”. Hasta el momento, la movilización parece inminente, con protestas consideradas como un hecho casi seguro.

El Municipio enfrenta un desafío inmediato para abordar esta situación antes de la inauguración del nuevo hospital, un evento de alta relevancia para la comunidad.