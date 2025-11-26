Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Qatar

Después del Gran Premio de Las Vegas, la Fórmula 1 regresa al circuito con el Gran Premio de Qatar, programado para este fin de semana. Esta carrera, ubicada en Medio Oriente, será el penúltimo desafío de la temporada.

El piloto argentino Franco Colapinto anticipó las características del circuito qatarí, subrayando que las diversas condiciones climáticas jugarán un papel crucial, especialmente por la alta velocidad de la pista. "Es el último evento Sprint de la temporada, por lo que es esencial tener un buen desempeño en la primera práctica", comentó Colapinto en un comunicado de Alpine.

Reflexionando sobre su experiencia en Las Vegas, Colapinto describió ese fin de semana como un reto, marcado por temperaturas frías y lluvia que complicaron las sesiones. A pesar de estas dificultades, pudo avanzar a la Q2 en condiciones adversas. Sin embargo, un golpe en la parte trasera de su monoplaza afectó su desempeño durante la carrera. “Fue complicado, y aún tengo mucho por aprender de esa experiencia", concluyó. El piloto se prepara para realizar un análisis antes de la siguiente cita en Qatar.