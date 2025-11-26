Un exfutbolista de Estudiantes fue condenado a más de seis años de prisión

El fútbol uruguayo se encuentra en estado de shock tras la condena de Diego García, exjugador de Estudiantes de La Plata, Talleres y Patronato, a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual. El incidente ocurrió en 2021 durante una fiesta en la que participaban otros futbolistas y mujeres.

García, que milita en Peñarol, cumplirá arresto domiciliario en La Plata con monitoreo electrónico mientras la Cámara de Casación evalúa su apelación. Durante la lectura del fallo, el jugador se desmayó y tuvo que ser trasladado a un hospital bajo custodia policial.

La denuncia fue presentada hace más de cuatro años, cuando la víctima relató que fue agredida sexualmente mientras esperaba para usar el baño. Tras el veredicto, Estudiantes de La Plata separó a García de su plantel y su contrato fue rescindido tras su paso por Talleres y Patronato. A pesar de la condena, García continuó su carrera en Emelec, Liverpool de Uruguay y Peñarol.

El club uruguayo confirmó la rescisión de su contrato tan pronto se conoció la sentencia. "Tal como estaba estipulado, se ejecutará de manera inmediata la rescisión del contrato profesional que lo vinculaba a nuestra institución", afirmaron en un comunicado.