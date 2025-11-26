Chelsea derrotó al Barcelona por 3-0 en la Champions League

La Champions League reanudó su actividad tras 20 días de pausa y lo hizo con un partido que prometía emociones: Chelsea se impuso 3-0 al Barcelona en Stamford Bridge, Londres.

Desde el inicio, el equipo local mostró una destacada superioridad. A pesar de que Chelsea logró anotar dos veces en los primeros 20 minutos, ambos goles fueron invalidados por fuera de juego. Sin embargo, el primer tanto llegó a los 27 minutos tras un tiro de esquina. Jules Koundé, defensor del Barcelona, marcó un gol en propia puerta después de un centro rasante de Marc Cucurella tras un rebote.

En la segunda mitad, Chelsea continuó dominando. Estevao firmó el segundo gol con un potente disparo que dejó sin opciones al portero Joan García. Finalmente, Pedro Neto recuperó el balón en el mediocampo y asistió a DELAP, quien selló el 3-0 definitivo.

Con este triunfo, Chelsea obtuvo tres puntos vitales que lo colocan en la cuarta posición de su grupo, mientras que el Barcelona se encuentra en la decimoquinta posición, en zona de playoffs.