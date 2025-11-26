La Selección argentina palpita el sorteo del Mundial 2026

La FIFA ha anunciado que el sorteo de grupos para el Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre. La Selección argentina, cabeza de serie, se preparará para conocer a sus oponentes en una competencia que promete ser emocionante.

Como organizadores del torneo, México, Canadá y Estados Unidos tendrán sus propios grupos (A, B y D), lo que significa que Argentina no podrá competir contra ellos. Además, la Albiceleste no se cruzará con ninguna selección del Bombo 1, que incluye equipos como España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Argentina tampoco podrá enfrentar a otras selecciones sudamericanas, pero tendrá la posibilidad de jugar contra dos equipos europeos, ya que esta confederación es la que cuenta con más representantes en el torneo.

En el Bombo 2, las selecciones colombiana, uruguaya y ecuatoriana estarán excluidas de los posibles enfrentamientos. Marruecos, que alcanzó el cuarto lugar en Qatar 2022, podría ser uno de los rivales más difíciles, especialmente considerando que varios de sus juveniles derrotaron a Argentina en la final del Mundial Sub-20.

En el Bombo 3, la Albiceleste no podrá enfrentarse a Paraguay, pero hay una posible revancha contra Arabia Saudita, el equipo que detuvo el invicto de Lionel Scaloni en el debut de Qatar 2022. También podría encontrarse con Noruega, cuyo jugador estrella, Erling Haaland, llevó a Italia al repechaje.

Por lo tanto, un grupo desafiante para Argentina podría incluir a Marruecos, Noruega e Italia. Sin embargo, la suerte también podría favorecer al equipo, que podría lidiar con oponentes más accesibles, como Australia o Irán (Bombo 2), Panamá (Bombo 3) y algunos debutantes como Jordania, Cabo Verde, Curazao o Haití (Bombo 4).