Atlético de Madrid e Inter se enfrentan por la Champions League

Este miércoles se llevará a cabo un partido crucial de la Champions League entre el Atlético de Madrid e Inter de Milán, donde destacan los argentinos Julián Álvarez y Lautaro Martínez, delanteros habituales de la Selección campeona del mundo.

Lautaro Martínez, en conferencia de prensa, expresó: “Es un equipo importante, se hace fuerte en su estadio con su gente y este miércoles afrontaremos un grandísimo rival. Trataremos de dar nuestra mejor versión para llevarnos los tres puntos a Milán. Necesitamos seguir en la cima”.

Además, otros equipos argentinos también estarán en acción. El Liverpool, con Alexis Mac Allister, se enfrentará al PSV Eindhoven, y el Real Madrid, que cuenta con Franco Mastantuono, visitará al Olympiacos en Grecia.

La jornada también presentará otros duelos destacados. Arsenal se medirá ante Bayern Munich en un duelo de invictos, mientras que el PSG, último campeón, recibirá al Tottenham, que cuenta con Cristian Romero.

Partidos programados para el miércoles en la Champions League: