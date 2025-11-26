Ivana Icardi le mandó un mensaje a la China Suárez

Ivana Icardi expresó su deseo de acercarse a su hermano, junto con su objetivo de establecer una relación más cercana con la China Suárez, actual pareja del futbolista.

Recientemente, Icardi compartió un post en el que recomienda "Hija del fuego", la nueva serie protagonizada por Suárez. "Recomendadísima, la rompés. Yo empecé ayer y ya voy por el capítulo 5... ahora puse a toda la familia a verla", escribió.

La China Suárez agradeció el gesto de Icardi y repostó la historia en su Instagram, añadiendo un emoji de corazón rojo.