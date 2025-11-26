Ivana Icardi le mandó un mensaje a la China Suárez

Ivana Icardi le mandó un mensaje a la China SuárezESPECTÁCULO Julia VOSCO
Ivana Icardi expresó su deseo de acercarse a su hermano, junto con su objetivo de establecer una relación más cercana con la China Suárez, actual pareja del futbolista.
Recientemente, Icardi compartió un post en el que recomienda "Hija del fuego", la nueva serie protagonizada por Suárez. "Recomendadísima, la rompés. Yo empecé ayer y ya voy por el capítulo 5... ahora puse a toda la familia a verla", escribió.
La China Suárez agradeció el gesto de Icardi y repostó la historia en su Instagram, añadiendo un emoji de corazón rojo.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
Los bancos y una semana clave entre balances débiles y expectativas futuras
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
La brecha cambiaria vuelve al centro de la escena y redefine las estrategias en la City
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Renunció Alicia Tate a la secretaría de Mujeres, Género y Diversidad
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Las declaraciones más crudas del caso “Cuadernos” reavivan el clima de coerción y violencia en la cúpula kirchnerista
Agencia de Noticias del InteriorJUDICIALES