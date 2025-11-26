Ley Tributaria 2026: la Provincia presenta un plan con "reducciones impositivas históricas"POLÍTICAAgencia 24 Noticias
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentará este miércoles el proyecto de Ley Tributaria 2026, una iniciativa que propone una importante reducción impositiva y nuevos incentivos destinados a impulsar la actividad económica y el empleo.
La presentación estará a cargo del ministro de Economía, Pablo Olivares; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo. Tras el acto, el proyecto será elevado a la Legislatura provincial para su correspondiente tratamiento.
Objetivos y ejes del proyecto
De acuerdo con lo informado por la administración provincial, la Ley Tributaria 2026 busca dar previsibilidad, aliviar la carga tributaria, fortalecer la producción y promover el empleo en todo el territorio santafesino.
Entre los puntos más relevantes se destacan:
• Reducción del impuesto sobre los Ingresos Brutos para los sectores productivos, mediante beneficios tributarios y medidas calificadas como inéditas por el Ejecutivo.
• Mejora y ampliación de los créditos fiscales, con el fin de acompañar a diversas actividades económicas.
• Nuevas exenciones y deducciones que alcanzarán a múltiples rubros.
• Descuentos para contribuyentes cumplidores, que podrán llegar hasta el 56%, incentivando así el cumplimiento fiscal.
Con esta propuesta, el Gobierno provincial apunta a consolidar un esquema impositivo “más simple, previsible y orientado al crecimiento”, con foco en el desarrollo productivo y la generación de empleo.
CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.