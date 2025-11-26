Las fotos inéditas con las que Marta y Felipe Fort recordaron a Ricardo

El 25 de noviembre se cumplen doce años de la muerte de Ricardo Fort. Sus hijos, Marta y Felipe, recordaron al mediático con emotivas fotografías inéditas que compartieron en sus redes sociales, evocando momentos familiares poco conocidos.

A través de Instagram, Marta publicó una imagen de su infancia en la que, junto a Felipe, ambos bebés descansan en sus hamaquitas frente a un automóvil, mientras Ricardo, orgulloso, sonríe detrás de ellos. La foto, nostálgica y desenfocada, revela a un padre cariñoso y presente, alejado de la figura pública que todos conocieron. Junto a la imagen, Marta escribió simplemente "25/11" con un corazón.

Por su parte, Felipe compartió más tarde una instantánea de su niñez en la que abraza a su padre, quien lo cubre de besos con afecto. Esta imagen captura la cercanía y el amor entre ambos, mostrando un vínculo más allá del espectáculo.

A doce años del fallecimiento de Ricardo Fort, ocurrida en 2013 a los 45 años, Marta y Felipe mantienen vivo su legado a través de estas fotografías que reflejan momentos auténticos y llenos de amor. Cada aniversario reafirma no solo su memoria en los fans, sino sobre todo el recuerdo en sus hijos.