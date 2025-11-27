Aumentos desmedidos en la Tasa Municipal: El peronismo le pone un freno a Viotti

Los concejales Juan Senn, María Paz Caruso, Martín Racca y Valeria Soltermam están trabajando en el proyecto de la Ordenanza Tributaria 2026. En declaraciones recientes, afirmaron que su iniciativa busca proteger la economía de los vecinos y salvaguardar las finanzas del municipio, especialmente tras el rechazo a los aumentos propuestos por el intendente en las últimas elecciones locales.

El objetivo central es simplificar los procesos para los contribuyentes y fomentar el desarrollo de comercios locales, eliminando el cobro por el uso del espacio público.

Como todos los años, el Concejo Municipal examina la normativa tributaria que el Ejecutivo enviará para su aprobación. Esta normativa define el valor de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), que determina cuánto pagará cada ciudadano en tributos.

En años anteriores, especialmente en 2024 y 2025, los concejales del Partido Justicialista (PJ) presentaron múltiples proyectos para moderar aumentos percibidos como excesivos. Algunas de estas propuestas fueron aceptadas tras negociaciones con otros ediles, a pesar de la mayoría oficialista.

Maria Paz Caruso subrayó que "la prioridad siempre es el vecino". Mencionó que enfrentar los aumentos de más del 360% en años previos fue un desafío, y que las modificaciones propuestas para 2026 no comprometen servicios municipales.

Propuestas Clave

Juan Senn expuso varias de las iniciativas que se están considerando. Un aspecto destacado es mantener el valor actual de la UCM, ya que ha sido ajustado en años anteriores.

Además, se propone un límite máximo del 3% para alícuotas especiales en el DREI, con el fin de evitar conflictos legales similares a los ocurridos con el Banco Nación. También se buscará regularizar el cobro de tasas a lotes de nuevas urbanizaciones, que había generado conflictos judiciales.

Uno de los cambios más significativos es la eliminación del cobro por el uso del espacio público y la habilitación de pequeños comercios. "Queremos que los emprendedores crezcan y reinviertan, y esos cobros son una carga burocrática innecesaria", concluyó Senn.

Las próximas semanas serán cruciales, ya que se espera una propuesta integral sobre estos temas, en busca de un marco tributario más accesible y favorable para los ciudadanos y comerciantes de Rafaela.