¿Acercamiento entre Dellasanta y Mársico?

Las diferencias entre el Presidente del Concejo Municipal, Lisandro Mársico, y el Concejal electo por LLA, Fabricio Dellasanta, hasta hace muy poco parecían insalvables e irreconciliables. Sin embargo, como comúnmente se dice, la política es el arte de lo posible. La declaración pública de Lisandro Mársico de que no votará la Tributaria 2026, como desea Leonardo Viotti, fue una ráfaga de aire fresco para la relación entre los dos líderes del PDP y de LLA.

Ayer, en sus redes sociales, Fabricio Dellasanta criticó duramente a la clase política, pero dejó una frase sorprendente: "Mársico habría entrado en razón". Si Lisandro Mársico y Fabricio Dellasanta logran comenzar a aunar posiciones, podría cambiar radicalmente el mapa político local, y se empieza a vislumbrar una luz al final del camino respecto a cómo serán las elecciones municipales en tan solo dos años.

Como hemos mencionado en otras ocasiones, Leonardo Viotti parece tener "el boleto picado", y su administración podría ser considerada una de las peores en los últimos 30 años en la ciudad. Con una posible coincidencia entre el PDP y LLA, el panorama comienza a aclararse.