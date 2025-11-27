Claudio Tapia respondió las críticas y desafío a Juan Sebastián Verón

La noche del miércoles se llevó a cabo la vigésima cuarta edición de los Premios Alumni, donde se reconoció a destacados personajes del fútbol argentino. El foco de la atención fue Claudio Tapia, presidente de la AFA, quien también fue galardonado en la ceremonia.

Al recibir su premio, Tapia agradeció el reconocimiento y abordó la polémica surgida en torno al título otorgado a Rosario Central. En sus declaraciones, hizo referencia a Estudiantes de La Plata y a su presidente, Juan Sebastián Verón.

"No es la primera vez que enfrentamos este tipo de situaciones. He visto pasar tres presidentes en nueve años de gestión, y aún me quedan muchos por delante. Quienes quieran postularse tendrán esa oportunidad cuando termine mi mandato", afirmó.

Tapia resaltó la importancia de las discusiones internas en la gestión del fútbol: "Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Aquí, todos sabemos que hay aspectos a mejorar, pero los que realmente valoran el fútbol argentino son los jugadores, técnicos y dirigentes que se esfuerzan por crear equipos y torneos competitivos".

En un comentario directo a Verón, Tapia recordó: "Algunos parecen olvidar que jugaron dos días antes que Barracas Central y quedaron afuera del reducido. La clasificación no depende de Huracán ni Belgrano; eso es parte del fútbol argentino".

Finalmente, el presidente de la AFA subrayó la necesidad de colaboración: "No hay nada que inventar, necesitamos trabajar juntos para mejorar el fútbol. Los comunicadores informando, los jugadores en la cancha, los técnicos dirigiendo y nosotros, como dirigentes, corrigiendo errores. No voto la gente de afuera, me votan los dirigentes del fútbol argentino".