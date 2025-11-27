Despidieron a Gago de Necaxa

Fernando Gago fue despedido este miércoles como director técnico del Necaxa, tras una etapa de resultados negativos en la Liga MX. El club anunció su salida, junto a su cuerpo técnico, a través de un breve comunicado en redes sociales, donde afirmaron: "Club Necaxa informa que Fernando Gago y su cuerpo técnico dejan de formar parte de nuestra institución. La Directiva ya trabaja en la definición del Director Técnico que encabezará al equipo en el próximo torneo".

La noticia sorprendió a los aficionados, quienes criticaron el tono sobrio y escueto del mensaje. Durante su gestión, Gago dirigió 17 partidos, logrando solo cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas, resultados que dejaron al equipo sin posibilidades de clasificar a la fase final del torneo. Esta falta de efectividad llevó a la directiva a tomar la decisión de su despedida, antes de completar una temporada al mando.