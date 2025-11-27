Luis Suárez tendría un reemplazante europeo

Inter Miami se enfrenta a una semana crucial, ya que disputará el título de su Conferencia de la MLS ante el New York City. Mientras tanto, la franquicia, liderada por David Beckham, está trabajando en diversas estrategias para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada.

Una de las especulaciones más destacadas proviene del diario alemán BILD, que sugiere que Timo Werner podría ser un objetivo concreto para el club. El delantero, actualmente en el RB Leipzig y con contrato hasta 2026, podría convertirse en el reemplazo de Luis Suárez si el uruguayo decide dejar el equipo pronto.

Aunque no se descarta que Suárez continúe en Inter Miami, su futuro dependerá de un cambio en su rol, posiblemente asumiendo menos titularidades y recibiendo un salario reducido. Werner, en caso de unirse, podría formar una dupla ofensiva con Lionel Messi, lo que reforzaría las aspiraciones del club.

La carrera de Werner, que alguna vez brilló como una de las grandes promesas del fútbol europeo, ha tenido altibajos. A pesar de haber ganado la Champions League con Chelsea y haber jugado con la selección alemana, su rendimiento ha disminuido en los últimos años. A inicios de este año, incluso se hablaba de su posible fichaje por New York City, pero ahora suena para Florida.

Inter Miami tiene la capacidad de incorporar a Werner, especialmente con las salidas de Sergio Busquets y Jordi Alba al final de la temporada. Si Suárez también decide retirarse, el club tendría espacio para sumar hasta tres jugadores Designated Player, lo que le permitiría rodear a Messi de talento para fortalecer su proyecto.

En cuanto a Suárez, el uruguayo ha expresado su deseo de retirarse con Messi, aunque reconoce que la continuidad de ambos depende de sus respectivas renovaciones. "Cada uno tomará la decisión adecuada en el momento", señaló.

Tras la extensión del contrato de Messi hasta 2028, la posibilidad de que ambos jugadores se retiren juntos parece poco probable, pero Suárez sigue valorando la importancia de continuar creciendo como equipo y atraer nuevos talentos a la liga.