Colapinto contó qué es lo que más extraña de su vida antes de la Fórmula 1

Franco Colapinto, piloto del equipo Alpine en Fórmula 1, admitió que, aunque está cumpliendo su sueño en la elite del automovilismo, hay momentos en los que extraña el anonimato.

En una entrevista con Filonews, Colapinto reveló que disfruta de viajar a lugares donde no lo reconocen, como pequeños pueblos de Inglaterra, donde la pasión por la F1 es menos intensa. “Poder vivir una vida normal, reírme y hacer alguna travesura sin que se haga público es algo que extraño”, comentó.

El piloto expresó que a veces le gustaría regresar a esa vida menos expuesta. Sin embargo, también reconoció que competir en Fórmula 1 es una experiencia que le brinda una gran satisfacción. “Ver a los verdaderos fanáticos que vienen a apoyarme es extremadamente gratificante”, dijo. Colapinto agregó que aunque aprecia el apoyo, preferiría momentos menos mediáticos en ciertas ocasiones.