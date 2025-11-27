La familia de Natacha Jaitt pedirá que la Justicia llame a declarar a Lissa Vera

La familia de Natacha Jaitt pedirá que la Justicia llame a declarar a Lissa VeraESPECTÁCULO Julia VOSCO
La familia de Natacha Jaitt solicitará a la Justicia que cite a declarar a Lissa Vera, al considerar que sus declaraciones contienen contradicciones. Daniela Spinelli, abogada de Ulises Jaitt, explicó en diálogo con TN Show que las afirmaciones de la artista no coinciden con las de Marcelo Crescini, un testigo clave.
Ulises Jaitt señaló a través de redes sociales una supuesta mentira de Vera, quien afirmó haber presentado a Crescini a Natacha en su cumpleaños. Sin embargo, Crescini declaró que no vio a Natacha en esa celebración.
El periodista compartió un video del programa "Mediodía Bien Arriba" donde Vera menciona que Crescini estaba presente durante la presentación. En contraste, Crescini afirmó: “Lisa me invita a su cumpleaños, que festejó en el boliche de Capital Federal. Eso fue el jueves 7 de febrero de 2019, donde habré estado una hora. Ahí no estuvo Natacha”.
Ulises Jaitt manifestó su indignación y advirtió que se tomará acción legal, insistiendo en su demanda de "Justicia por Natacha".