Pullaro condiciona su reunión con el Gobierno mientras Santilli avanza en negociaciones

El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con su ronda de negociaciones, pero el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ha decidido esperar antes de reunirse con el Ejecutivo nacional. Pullaro expresó que no se sentará con Santilli "hasta no tener alguna certeza" acerca de los pedidos que ha realizado al gobierno de Javier Milei.

Entre estos reclamos se encuentran la solicitud de fondos para obras y educación, así como la compensación que la provincia debe recibir por la cesión de recursos coparticipables a la ANSES desde 1994. Según Pullaro, la provincia reclama "20.000 millones de pesos por mes".

Además, el gobernador subrayó el estado crítico de diversas rutas nacionales en Santa Fe, como la 34 y la 11, donde se producen siniestros viales con frecuencia. "Hay que invertir ya", enfatizó.

Pullaro también demandó la restitución de fondos educativos y la recuperación de partidas de alimentos y medicamentos que fueron recortados por la administración actual. Aseguró que "no faltará un medicamento en Santa Fe mientras yo sea gobernador".

Aunque Pullaro manifestó tener una "buena relación" con Santilli, subrayó la necesidad de respuestas concretas del gobierno nacional. En cuanto a las reformas propuestas por el Ejecutivo, el gobernador se mostró abierto a apoyar las que considera beneficiosas, como la modernización laboral y la reforma impositiva.

A pesar de las tensiones previas con el gobierno nacional, Pullaro afirmó que su disposición al diálogo está sujeta a avances tangibles en sus demandas. Su postura destaca la complejidad de equilibrar sus relaciones políticas mientras busca garantizar el bienestar de Santa Fe.