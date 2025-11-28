El Concejo le puso un freno a Viotti en su intención desmedida de seguir aumentando Tasas

El Concejo Municipal de Rafaela aprobó la Ordenanza Tributaria 2026, con una modificación clave: la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) se mantendrá congelada por seis meses. Esta decisión se tomó tras la ruptura del bloque oficialista, ya que los concejales del PDP y del PRO se alinearon con el PJ y rechazaron el proyecto del Departamento Ejecutivo, que preveía un aumento del 6% tras tres meses sin cambios.

Alejandra Sagardoy, junto a Mabel Fosatti y Augusto Rolando, defendieron la postura oficialista, indicando que la tributaria es fundamental para el presupuesto municipal y cuestionó las consecuencias de no incrementar la UCM, sugiriendo que afectaría obras y servicios.

Por su parte, Ceferino Mondino, del PRO, argumentó que la medida refleja el sentir de la ciudadanía y destacó que en años anteriores se había permitido al Ejecutivo contar con mayores recursos, tras incrementar las tasas en más del 300% en los últimos dos años.

Juan Senn, del PJ, afirmó que su bloque no votaría a favor de cualquier aumento del Ejecutivo, dado que existen recursos suficientes para garantizar los servicios. Senn mencionó que la administración municipal cerró 2024 con un superávit de 547 millones de pesos.

Ahora, queda pendiente la promulgación de la Ordenanza por parte del Ejecutivo y la reconfiguración del bloque oficialista, que enfrentará el reto de discutir un nuevo ajuste de la UCM en seis meses.