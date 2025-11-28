Dellasanta: "Celebro que no se lleven adelante los aumentos disparatados que pretende Viotti"

El concejal de LLA celebró que las propuestas formuladas ya se están poniendo en práctica. "Celebro que no se lleven adelante los aumentos disparatados que pretendía el intendente", dijo Dellasanta. "Ahora se congeló por seis meses, pero que nadie crea que en seis meses va a subir la tasa; todo lo contrario". El concejal tampoco se negó a dialogar con Lisandro Mársico.