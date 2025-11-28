AFA suspendió a Juan Sebastián Verón y once futbolistas de Estudiantes

El Tribunal de Disciplina de la AFA ha impuesto severas sanciones a Estudiantes de La Plata y a su presidente, Juan Sebastián Verón, tras el incidente conocido como "espaldarazo".

Verón ha sido suspendido por seis meses de toda actividad relacionada con el fútbol, en cumplimiento del artículo 12 del Código Disciplinario. Esta decisión se produce tras la reciente suspensión de dos años a Andrés Fassi, la cual fue reinstaurada por el TAS en marzo.

Además, los once jugadores de Estudiantes que participaron en el incidente recibirán dos fechas de suspensión, efectiva a partir del Apertura 2026, siempre que permanezcan en el club. Esto significa que podrán jugar en el próximo encuentro contra Central Córdoba de Santiago del Estero.

Por último, el capitán del equipo, Santiago Núñez, no podrá ejercer su rol durante tres meses, sumando así una sanción adicional.