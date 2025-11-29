Evangelina Anderson se mostró en la casa de Ian Lucas tras los rumores de romance

En los últimos días surgieron fuertes rumores de romance entre Evangelina Anderson y Ian Lucas. Ahora, la modelo se mostró en la casa de su compañero de MasterChef Celebrity (Telefe) y alimentó las especulaciones sobre un supuesto vínculo amoroso.



Al aire de A la tarde (América), Cora Debarbieri mostró una historia de la ex de Martín Demichelis en una terraza. Al lado, la compararon con otra foto que subió en sus redes el youtuber y era exactamente en el mismo lugar. En varios videos, Ian dejó ver que esa es la terraza del edificio donde vive.

En el programa de Karina Mazzocco dejaron en claro que los participantes pasan varias horas grabando, pero se siguen viendo una vez que terminan la jornada de rodaje, dando a entender que están muy enamorados.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.