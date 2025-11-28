Estudiantes respondió a las sanciones de AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha sancionado a Estudiantes de La Plata tras el controversiado "espaldazo". Según el fallo del Tribunal de Disciplina, todos los futbolistas involucrados en el incidente recibirán dos fechas de suspensión, aunque estas se aplicarán en el próximo torneo. Por su parte, Santiago Núñez, capitán del equipo, no podrá ejercer su rol durante tres meses.

La sanción más significativa recae sobre Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, quien no podrá participar en actividades relacionadas con el fútbol por un período de seis meses. En respuesta, el club emitió un comunicado en sus redes sociales.

"Anunciamos que estamos analizando detalladamente la sanción recibida para tomar las medidas adecuadas en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes", señala el comunicado dirigido a socios e hinchas. "Manifestamos nuestro respaldo absoluto a Juan Sebastián Verón, a Santiago Núñez y a todo el plantel profesional", concluye.

Ante esta situación, Estudiantes se prepara para posibles acciones legales, anticipando que el conflicto podría tener nuevos desarrollos en el futuro.