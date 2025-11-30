La China Suárez destrozó a Juli Poggio y la expuso con un dato del pasado: “Yo te recuerdo de chiquita...”

La China Suárez destrozó a Julieta Poggio y la expuso con un dato de tu pasado. Todo ocurrió después de que la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) dijera que no estaba al tanto de que la ex Casi Ángeles es actriz.



Este miércoles, al aire de Rumis (La Casa Stream), Lizardo Ponce contó que está viendo Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la serie protagonizada por Suárez.

“Estoy muy atrapado con la de la China”, dijo el conductor. En la misma sintonía, la Tía Sebi comentó: “¿Sabés qué todo el mundo me la está recomendando?”. “La Hija del Fuego, tremenda serie. Voy por el capítulo tres y no sabía cómo apagar la tele. Increíble”, aseguró Ponce.

Poggio, que estaba en el piso, se mostró desconcertada: “¿Qué China?”. “Suárez”, le respondieron sus compañeros. A lo que ella lanzó sorprendida: “¿La China Suárez actúa?”. Al escucharla, Ponce retrucó: “Sí, actúa hace años la China”.

Notablemente molesta, la China salió al cruce en redes sociales. “Jajaja qué raro que no sepas que actúo, Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”, sentenció recordando las épocas de Solamente vos (eltrece).

Acto seguido, agradeció a Ponce por los halagos: “Me alegra que te guste la serie”.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.