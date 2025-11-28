San Lorenzo venderá a uno de sus pilares para saldar sus deudas

El pasado sábado, San Lorenzo fue eliminado por Central Córdoba en los octavos de final del Torneo Clausura, poniendo fin a sus esperanzas de título.

La crisis institucional y futbolística del club se agrava con rumores sobre la inminente salida de Jhohan Romaña. A pesar de tener contrato hasta diciembre de 2026, la directiva del Ciclón busca venderlo para reducir las crecientes deudas económicas que enfrenta en el Bajo Flores.

Se espera una oferta proveniente de Arabia Saudita o Qatar, que podría alcanzar los cuatro millones de dólares que San Lorenzo solicita por el defensor central de 27 años. Esta cifra sería crucial para el club en su actual situación.

Además, Romaña publicó recientemente en sus redes sociales un mensaje que sugiere su posible salida: "Gracias Ciclón, gracias por acogerme. Siempre llevaré el escudo de este equipo en mi corazón", escribió en su cuenta de Instagram.