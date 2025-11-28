Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Qatar

Tras el Gran Premio de Las Vegas, la Fórmula 1 regresa rápidamente a la actividad con el Gran Premio de Qatar, programado para este fin de semana. Esta carrera en Medio Oriente será el penúltimo desafío de la temporada.

El piloto argentino Franco Colapinto anticipó las condiciones del circuito qatarí. "Las diferentes condiciones en Qatar serán importantes, especialmente porque la pista es de alta velocidad", destacó en un comunicado de prensa de Alpine. Además, Colapinto subrayó que este evento será el último Sprint de la temporada, lo que hace crucial realizar una buena primera práctica.

Reflexionando sobre su experiencia en Las Vegas, el piloto admitió que enfrentó dificultades: "El fin de semana fue un reto debido a temperaturas bajas y lluvia, lo que complicó las maniobras, especialmente en la clasificación, donde logramos avanzar a la Q2". También comentó que un golpe en la parte trasera de su monoplaza afectó su desempeño en la carrera. "Mi carrera se vio comprometida. Aún tengo mucho que aprender y haré un informe antes de Qatar para optimizar el rendimiento en las dos últimas carreras".