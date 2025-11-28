En Como dan por hecha la llegada de Nico Paz a Real Madrid

Nico Paz se ha consolidado como el jugador destacado de la temporada en la Serie A, despertando el interés del Real Madrid para un posible regreso. Sin embargo, según el presidente del Como, Mirwan Suwarso, su retorno no se dará en enero, a pesar de lo que afirman algunas informaciones recientes.

Suwarso admitió que ha sido imposible convencer al Real Madrid de renunciar a la opción de recompra que tiene sobre el jugador argentino. "Mejor nos concentramos en disfrutar de Nico Paz y esperamos que permanezca con nosotros el mayor tiempo posible", dijo. Se espera que Paz juegue en Italia hasta mayo de 2026 antes de regresar al Bernabéu.

Con cinco goles y cuatro asistencias en lo que va de la temporada, Paz se destaca como uno de los máximos goleadores y asistentes del Calcio. Su rendimiento ha convertido al jugador en una pieza clave del proyecto del Como, que cree que el Real Madrid ejercitará una opción de recompra de aproximadamente 11 millones de euros antes del verano de 2027.

Cesc Fábregas, su entrenador, restó importancia a los rumores sobre su futuro: "Es jugador del Como y estará con nosotros. Podría quedarse el próximo año. Nico es ambicioso y podría hacer una gran carrera aquí".

En Italia, muchos ya dan por hecho que el regreso de Nico Paz al Real Madrid es cuestión de tiempo, aunque enero se presenta como una fecha inviable. La normativa de la Serie A limita a 25 los jugadores mayores de 21 años en cada equipo, lo que complica aún más su salida, mientras que el Como continuará disfrutando de su talento.