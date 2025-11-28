Argentina le ganó a Cuba en las eliminatorias rumbo al Mundial de Básquet 2027

Argentina debutó con éxito en las eliminatorias para el Mundial de Básquet 2027, venciendo a Cuba 80-68 en La Habana. Este triunfo es crucial para el equipo, que busca recuperarse tras su ausencia en la última Copa del Mundo.

El equipo llegó a Cuba sin su entrenador, Pablo Prigioni, quien no pudo viajar por problemas con su visa. A pesar de esta complicación, los jugadores Facundo Campazzo y Gabriel Deck, ambos del Real Madrid, se destacaron en el partido, aunque con menos tiempo en cancha del habitual.

Desde el inicio, Argentina mostró su gran nivel. A pesar de que Cuba tomó la delantera inmediatamente con un triple de Reynaldo García, el equipo argentino rápidamente se impuso en el juego. Argentina se destacó en tiro de larga distancia con un 40% de efectividad, mientras que en la pintura dominó con 46 puntos frente a 38 de Cuba.

Durante el primer cuarto, Argentina alcanzó una ventaja de ocho puntos. Aunque los cubanos lograron acortar distancias en el segundo y tercer cuarto, la selección mantuvo su superioridad.

Aspectos clave del triunfo

Argentina controló los rebotes, alcanzando 52 en total y 35 defensivos, lo que le permitió manejar el ritmo del partido. Gonzalo Corbalán fue el máximo anotador argentino con 19 puntos, seguido por Francisco Caffaro con 18. Juan Fernández, Gabriel Deck y Nicolás Brussino contribuyeron con 8 puntos cada uno.

Cuando Cuba intentó acercarse en el marcador, Argentina respondió rápidamente ajustando su defensa y recuperando la ventaja.

Próximo desafío en Buenos Aires

Con este resultado, Argentina se posiciona favorablemente en el Grupo D, que incluye a Uruguay y Panamá. El siguiente partido será el 1 de diciembre en el Estadio de Obras Sanitarias de Buenos Aires, donde recibirán nuevamente a Cuba.

El formato de las eliminatorias establece que los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la siguiente fase, sumándose a otras nueve selecciones clasificadas. De ahí, solo seis equipos conseguirán su lugar en el Mundial de Qatar 2027.

Ficha del partido:

Cuba: 68 (13+19+17+19): Karel Guzmán (22), Marcos Chacón (14), Pedro Bombino (12), Reynaldo García (11), Marlon Díaz (4), entre otros.

Argentina: 80 (21+20+20+19): Gonzalo Corbalán (19), Francisco Caffaro (18), Juan Fernández (8), Gabriel Deck (8), Nicolás Brussino (8), entre otros.

Árbitros: Krishna Domínguez (México), Roberto Fernández (Costa Rica) y Julirys Guzmán (Puerto Rico).

El encuentro se desarrolló en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana.