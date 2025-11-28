La esposa de Verón estalló tras la sanción de la AFA

La noche del jueves, Valentina Martin, esposa del presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, expresó su descontento ante la sanción impuesta por la AFA. A través de Instagram, Martin publicó varios mensajes donde criticó a la dirigencia del fútbol argentino y realizó comentarios directos sobre Lionel Messi, aunque posteriormente eliminó las publicaciones.

En sus mensajes, defendió la gestión de Verón como un presidente comprometido y valiente. Se refirió a Messi como “el miamense”, haciendo alusión a su residencia en Estados Unidos y cuestionando su autenticidad como representante del fútbol argentino.