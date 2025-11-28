Quinto domingo del mes: Sin recolección de residuos de patio

La Municipalidad de Rafaela recuerda que el 30 de noviembre es el quinto domingo del mes, por lo que ningún sector de la ciudad debe disponer los residuos de patio en la vía pública.

En este sentido, ningún vecino contemplado en los sectores donde se recolectan los residuos provenientes de la limpieza de patios debe depositarlos en la vereda. Asimismo, se recomienda especial atención en el cumplimiento de esta norma.