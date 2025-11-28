Quinto domingo del mes: Sin recolección de residuos de patio

La Municipalidad de Rafaela recuerda que el 30 de noviembre es el quinto domingo del mes, por lo que ningún sector de la ciudad debe disponer los residuos de patio en la vía pública.
En este sentido, ningún vecino contemplado en los sectores donde se recolectan los residuos provenientes de la limpieza de patios debe depositarlos en la vereda. Asimismo, se recomienda especial atención en el cumplimiento de esta norma.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Santa Fe regula la seguridad privada y la gestión de alarmas
Agencia 24 NoticiasPOLÍTICA
Te puede interesar
Estrenos en el Cine Belgrano
Ana COHENRAFAELA
Lo más visto
Villaverde, entre la batalla política y el test decisivo en el Senado
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Venezuela en el paradigma
Agencia 24 NoticiasINTERNACIONALES
La república de los sobres sellados
Ricardo ZIMERMANOPINIÓN