Aerolíneas Argentinas consolida su recuperación y lanza un plan histórico de inversión con fondos propios

Aerolíneas Argentinas dio este jueves un paso determinante en la nueva etapa que atraviesa desde su reestructuración financiera. Por primera vez desde su reestatización en 2008, la compañía aérea anunció un plan de inversiones financiado íntegramente con fondos propios, por un total de más de 65 millones de dólares, destinado a ampliar y modernizar su flota. La noticia llega en un contexto de resultados positivos inéditos, que marcan un cambio drástico respecto del déficit crónico que caracterizó a la empresa durante más de una década.

El anuncio incluye la incorporación de 18 nuevos aviones para sus operaciones de cabotaje, regionales y de largo alcance. Entre ellos, se destacan cuatro Airbus A330neo, aeronaves de última generación ideadas para vuelos transoceánicos, y 14 Boeing 737 MAX —en sus versiones MAX8, MAX9 y MAX10— que reforzarán las rutas domésticas y regionales. Se trata del primer programa de expansión financiado sin aportes del Tesoro, una meta que parecía lejana hasta hace apenas dos años.

El salto financiero que habilita este plan comenzó a delinearse en 2024, cuando el balance anual arrojó un resultado positivo de $271.000 millones. Ese dato marcó un hito: fue la primera vez desde la recuperación estatal que Aerolíneas cerró un ejercicio con superávit. En paralelo, registró un EBIT de 56,6 millones de dólares, un indicador que mide la ganancia antes de intereses e impuestos y que reflejó una mejora del 114% respecto de 2023, año en el que la empresa había cerrado con pérdidas por USD 390 millones. Esta evolución no solo permitió equilibrar las cuentas, sino que posicionó a la aerolínea dentro de estándares regionales de eficiencia.

La tendencia se profundizó en 2025. Según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, Aerolíneas cerró el primer trimestre de este año con un resultado económico positivo de $169.012 millones, el mejor desempeño desde 2008. Con un margen del 22,78% entre ingresos y resultado final, la empresa alcanzó su mayor nivel de rentabilidad en dos décadas, consolidándose en terreno históricamente reservado para compañías con mayor presencia regional.

La recuperación, sin embargo, no fue producto del azar. Desde 2023, la conducción de la aerolínea implementó un conjunto de medidas orientadas a reducir costos y reorganizar operaciones. La más significativa fue la reducción del 15% de la planta de personal, que implicó la salida de más de 1.600 empleados y la eliminación de 85 puestos jerárquicos. A ello se sumaron el cierre de sucursales, la baja de rutas deficitarias y una estrategia de concentración en destinos estratégicos para optimizar la utilización de flota y recursos.

El proceso también incluyó acuerdos con los sindicatos para mejorar la productividad tanto en tierra como en vuelo. Esos cambios permitieron aumentar la eficiencia operativa y, al mismo tiempo, sostener un incremento en los ingresos, producto de una mayor demanda y de la reconfiguración de los servicios ofrecidos. Con estos ajustes, la empresa abandonó la dependencia de subsidios que durante quince años absorbieron un promedio anual de 400 millones de dólares.

El corazón del plan de inversión 2025 está puesto en la renovación de la flota. Los cuatro Airbus A330neo permitirán reducir hasta un 25% el consumo de combustible por asiento, ampliarán la autonomía para vuelos de largo alcance y mejorarán la experiencia del pasajero. Además, mantienen compatibilidad técnica con los A330ceo que actualmente opera la aerolínea, lo que facilita el entrenamiento y el mantenimiento.

En cuanto al cabotaje y las rutas regionales, la incorporación de 14 Boeing 737 MAX busca aumentar la rentabilidad y responder a una demanda sostenida. Los modelos MAX9 y MAX10, más amplios que la versión MAX8, permitirán operar rutas de alta densidad con menores costos por pasajero. Las unidades llegarán bajo leasing operativo, una modalidad que ofrece flexibilidad financiera sin comprometer la estabilidad económica alcanzada.

El presidente de la empresa, Fabián Lombardo, destacó que este salto inversor marca un cambio estructural. “Aerolíneas se transformó en una compañía con capacidad de inversión y proyección con recursos propios”, señaló. En paralelo, anunció que la segunda fase del plan, prevista para 2027, incluirá la instalación de conectividad Wi-Fi en toda la flota, una mejora que busca elevar la competitividad y el servicio.

Con una flota actual de 83 aeronaves, Aerolíneas Argentinas encara un ciclo que combina estabilidad operativa, independencia financiera y renovación tecnológica. El desafío, ahora, será sostener la rentabilidad alcanzada y consolidar un modelo de gestión que permita a la compañía afianzarse como actor regional en un mercado cada vez más exigente.