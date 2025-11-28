Castellano; “Estoy contento de haber sido un pequeño eslabón"

Durante la inauguración del nuevo Hospital Regional "Dr. Jaime Ferré", el exintendente de Rafaela, Luis Castellano, se mostró satisfecho por la culminación de un proyecto que ha atravesado diferentes gestiones políticas. Este hospital representa un avance significativo para la salud pública en el centro-oeste de la provincia.

Castellano destacó la importancia de la infraestructura en el contexto de la pandemia, señalando: “La salud pública puede estar en un lugar que se ha ganado, donde todos vimos su relevancia”.

Si bien elogió la arquitectura del nuevo centro, enfatizó que el verdadero valor está en el personal que trabaja en él. “La arquitectura es impresionante, pero lo fundamental son las personas que cada día hacen posible la salud pública”, indicó.

Además, Castellano subrayó que la apertura del hospital no solo mejora las instalaciones, sino que también es un reconocimiento al arduo trabajo de médicos, enfermeros y administrativos que garantizan la atención diaria.

Reflexionando sobre la creación del hospital, Castellano afirmó que su realización fue consecuencia de decisiones tomadas en diversas administraciones. “Estoy contento de haber sido un pequeño eslabón en esta cadena de decisiones de diferentes gobiernos. Creo que esto es un mensaje positivo para la comunidad”, concluyó.