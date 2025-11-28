El exgobernador Omar Perotti asistió a la inauguración del nuevo Hospital Regional “Dr. Jaime Ferré”, un proyecto que considera fundamental para la salud pública de la región. Perotti calificó la jornada como “un hermoso día” para la ciudad y la provincia, resaltando el impacto positivo que tendrá la nueva infraestructura.



“Estamos cuidando mejor a la gente y brindando una respuesta que retoma el legado del viejo Jaime Ferré, que nos dio más de cien años de atención”, afirmó el exgobernador.

Perotti recordó que a comienzos de su gestión, la obra estaba en curso, pero requería una fuerte intervención estatal para su finalización. A pesar de los desafíos que impuso la pandemia, que obligó a replantear las prioridades del sistema de salud, se pudo avanzar en la construcción. “El sector privado dejó de ofrecer servicios y la ciudad se quedó sin guardias ni internación pediátrica; ahí tomamos la decisión de poner en marcha el hospital”, indicó.



Al cierre de su mandato, el 90% de la obra estaba finalizada. No obstante, Perotti reconoció que el último tramo fue complicado debido a condiciones climáticas adversas y dificultades en el suministro de materiales.



A pesar de estos desafíos, el exmandatario elogió la decisión del actual gobernador de continuar con el proyecto. “Es positivo para la región, que incluye departamentos como Castellanos y San Cristóbal, garantizando atención médica de primer nivel”, concluyó.