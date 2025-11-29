Hugo Moyano consolida su poder en Camioneros y abre paso al ascenso de Jerónimo, en medio de una interna feroz

Hugo Moyano fue reelegido al frente de Camioneros hasta 2029.

Marcelo “Feúcho” Aparicio, dirigente clave y enfrentado con Moyano, fue desplazado de la cúpula.

Jerónimo Moyano fue ascendido y se convierte en el virtual número tres del gremio.

El congreso ratificó a varios hijos de Moyano en puestos estratégicos.

La interna se profundizó por acusaciones de fraude y disputas en la rama de recolección.

El ascenso de Jerónimo proyecta un recambio generacional bajo control familiar.

Hugo Moyano fue reelegido hasta 2029 al frente de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y aprovechó el congreso ordinario celebrado en Esteban Echeverría para reordenar, con mano firme, la cúpula del gremio. La continuidad del histórico líder no fue una sorpresa; sí lo fue, en cambio, la decisión de desplazar de la conducción a Marcelo “Feúcho” Aparicio, uno de los dirigentes de mayor influencia en el sindicato y figura clave de la estructura porteña y bonaerense. Su salida formaliza un conflicto interno que lleva meses escalando y que hoy divide al gremio en dos polos de poder.

La nueva conducción mantiene como secretario adjunto a Jorge Taboada, referente de Chubut y hombre de absoluta confianza de Moyano. También ratifica la presencia de varios integrantes del clan familiar en el secretariado. Hugo Antonio, diputado electo por Fuerza Patria, conservará la Secretaría de Coordinación de Asuntos Jurídicos, mientras que Karina Moyano continuará al frente de la Secretaría de la Mujer. El movimiento más resonante, sin embargo, es el ascenso de Jerónimo Moyano, de 26 años, quien pasa de la Secretaría de la Juventud a conducir la Secretaría Gremial e Interior, un cargo estratégico que lo convierte en el virtual número tres del sindicato.

Este avance generacional llega acompañado de una estructura moldeada a la medida de Moyano. El cotitular de la CGT Octavio Argüello, otro dirigente leal al camionero, fue incorporado a la flamante Secretaría de Políticas, creada especialmente para esta etapa. En paralelo, el histórico dirigente Pedro Mariani deja su lugar en el área gremial para dar paso al joven Jerónimo, un gesto que profundiza la idea de recambio interno pero dentro de un rígido esquema de control familiar.

La exclusión de Aparicio es, a todas luces, la señal más clara de la interna que atraviesa Camioneros. En el congreso de 2021 el desplazado había sido un actor relevante: ocupó el lugar de primer vocal titular, tras ser promovido por el propio Moyano en un momento en el que la relación con Pablo —hoy alejado del sindicato— estaba rota por la crisis de la obra social. De hecho, el propio Aparicio había sido designado para tareas complejas que antes cumplía Pablo Moyano, como las negociaciones en el conflicto con Mercado Libre o las reclamaciones por indemnizaciones en la recolección de residuos.

Pero la caída en desgracia llegó con la denuncia interna sobre un supuesto fraude vinculado a un hotel que la organización tiene en Mar del Plata. Aunque no fue imputado, allegados a Moyano insinuaron su participación y, en paralelo, aparecieron volantes anónimos frente a la sede sindical acusándolo de corrupción. Lejos de retroceder, el dirigente resistió la ofensiva: sus aliados impulsaron asambleas en empresas de recolección de residuos en CABA, donde se lo respaldó con dureza y hasta se lanzaron advertencias contra quienes buscaban su salida.

La disputa escaló esta semana cuando José “Teta” Garnica, secretario de la Rama de Recolección, responsabilizó —sin nombrarlo— a Aparicio por el fracaso del pago de indemnizaciones. “Alguien firmó lo que no tenía que firmar y nos garchó”, dijo ante trabajadores del sector, profundizando la fractura en una rama esencial del gremio. En ese contexto, el nombramiento de Andrés Miño como primer vocal titular, un hombre considerado cercano a Aparicio, agrega un matiz adicional a la pelea, dejando abierta la posibilidad de que la disputa se traslade a nuevas instancias de poder.

Mientras tanto, todas las miradas se enfocan en la ascendente figura de Jerónimo Moyano. Joven, con estudios de Derecho inconclusos y un protagonismo creciente, “Jero” acompaña a su padre desde hace años en reuniones sindicales y políticas, acumulando exposición y contactos. Su relación con los hermanos es dispar: mantiene vínculos fluidos con Facundo, Karina y Hugo Antonio, pero casi no tiene diálogo con Pablo, con quien lo separa un conflicto que excede lo gremial y que, según allegados, está atravesado por viejas tensiones entre su madre, Liliana Zulet, y el ex número dos de Camioneros.

El rostro de Jerónimo se hizo visible públicamente durante el controvertido asado en Olivos en agosto de 2020, uno de los símbolos de los privilegios en plena cuarentena estricta. Desde entonces, su presencia se volvió habitual en cada movimiento del líder camionero: en el Club Independiente, en la Secretaría de la Juventud del sindicato y, ahora, en un lugar central para articular el armado nacional de Camioneros, hoy atravesado por disidencias en varias provincias.

La reelección de Moyano no solo reafirma su conducción sobre el sector más influyente del sindicalismo argentino, sino que ordena las piezas de cara a una nueva etapa signada por disputas internas, desplazamientos estratégicos y el fortalecimiento del heredero elegido.