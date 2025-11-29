El oficialismo suma apoyos y La Libertad Avanza queda al borde de convertirse en la primera minoría en Diputados

LLA sumó a los diputados Alejandro Bongiovanni y Verónica Razzini y llegó a 94 bancas.

Está a dos escaños de Fuerza Patria y podría superarlo si se concreta la ruptura del catamarqueño Raúl Jalil.

Bongiovanni aportará una agenda liberal enfocada en desregulaciones e impuestos.

Razzini, impulsora del Movimiento Anti Bloqueos, se concentrará en la reforma laboral.

El oficialismo ya absorbió a diputados del PRO y a los “radicales con peluca”.

La Libertad Avanza se consolida como el único bloque en crecimiento en Diputados.

La Libertad Avanza (LLA) avanzó este viernes otro casillero en su estrategia de ampliación parlamentaria y quedó a un paso de arrebatarle la primera minoría en la Cámara de Diputados a Fuerza Patria. La incorporación de los legisladores Alejandro Bongiovanni y Verónica Razzini, ambos provenientes del PRO, reconfigura el mapa político de la Cámara baja y consolida la tendencia que se viene registrando desde las elecciones de medio término: el crecimiento del oficialismo a costa de los bloques tradicionales.

El anuncio coincide con una transición acelerada dentro del PRO, donde la diputada Silvia Lospennato confirmó que renunciará a su banca para asumir un cargo en la Legislatura porteña. Su reemplazante, la bullrichista Lorena Petrovich, se descuenta que también se sumará a las filas libertarias, lo que terminará de robustecer el armado que responde al presidente Javier Milei.

Con estas definiciones, el bloque de LLA alcanzará los 94 diputados, apenas dos menos que Fuerza Patria, que mantiene 96. Sin embargo, en el Congreso ya dan casi por descontado que ese número cambiará en las próximas semanas. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, evalúa abandonar al peronismo para integrarse a un espacio federal junto a sus pares de Salta, Misiones y Tucumán. Si ese quiebre se formaliza, Fuerza Patria perdería cuatro bancas y quedaría relegado detrás del oficialismo.

El santafesino Alejandro Bongiovanni justificó su decisión con una declaración que refleja la estrategia discursiva del oficialismo: “Hace dos décadas que trabajo, estudio y defiendo las ideas de la libertad. Hoy siento que el gobierno del Presidente Milei está verdaderamente cerca de materializarlas”. De perfil liberal y referente de la Fundación Libertad, había ingresado al Congreso en 2023 de la mano de Patricia Bullrich. Su entorno asegura que su prioridad será reforzar la capacidad de negociación del bloque para impulsar “la agenda liberal” enfocada en la reducción de regulaciones, trabas e impuestos.

Su incorporación se dio en paralelo con la de Verónica Razzini, quien también se alejó del PRO, aunque su camino fue distinto. Tras fundar en 2021 el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) luego de que su empresa familiar sufriera un extenso bloqueo sindical, la dirigente santafesina se volcó a la política con un discurso centrado en la defensa de las pymes. El año pasado había roto con el partido amarillo junto a Gabriel Chumpitaz para armar el bloque Futuro y Libertad. “Desde el comienzo somos aliados; por eso decidí aceptar la invitación”, afirmó, destacando su trabajo junto a Patricia Bullrich y el equipo de Julio Cordero en la modernización laboral incluida en la Ley Bases.

Razzini anticipó que uno de sus primeros objetivos como diputada libertaria será impulsar la reforma laboral que el Gobierno quiere aprobar durante las sesiones extraordinarias de febrero. Ya participó de las mesas técnicas donde se redacta el borrador del proyecto y sostiene que su misión es “devolverle fuerza y previsibilidad a las pymes”, convencida de que el rumbo que propone Milei abrirá “una etapa de verdadero crecimiento”.

La estrategia de Milei para consolidar su poder legislativo viene mostrando resultados desde diciembre. Tras imponerse en las elecciones, LLA absorbió primero a los ocho diputados que respondían políticamente a Patricia Bullrich dentro del PRO. Entre ellos, Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Patricia Vázquez, además de los recientemente ingresados María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda. Luego se sumó Belén Avico, completando así una fuga que debilitó seriamente al bloque amarillo.

El oficialismo también supo captar a legisladores radicales que, por su afinidad con el programa económico del Gobierno, habían sido bautizados “radicales con peluca” hace más de un año. Se trata de Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier, quienes ya habían respaldado decisiones clave de Milei durante su primer año de gestión.

Detrás de estas incorporaciones hay algo más que movimientos aritméticos: se percibe un reordenamiento profundo del sistema político. Mientras el PRO atraviesa una fragmentación acelerada y el peronismo enfrenta la posible pérdida de su principal bastión legislativo, La Libertad Avanza aparece como el único espacio en expansión.

El salto de Bongiovanni y Razzini marca un punto de inflexión en esa dinámica. No solo amplían el número del oficialismo, sino que aportan volumen político, cuadros técnicos y una narrativa que refuerza la idea de que Milei empieza a dominar el Congreso con la misma velocidad con la que desarticuló el tablero partidario tradicional.