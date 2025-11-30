Recomendaciones de inversión para diciembre: equilibrio, defensividad y oportunidades locales

El mercado argentino corrigió tras el rally poselectoral y vuelve a ofrecer puntos de entrada atractivos.

Se recomienda un 15% en bancos locales, con foco en BBVA por su potencial de crecimiento.

Energía gana peso: Vista Energy y TGS suman 25% sugerido de la cartera.

Cedears seleccionados (MELI, PAGS, VALE) deberían representar otro 15%.

Bonos CER cortos y títulos TAMAR concentran un 30% por la aceleración inflacionaria.

Cedears defensivos y ON corporativas completan la estrategia con estabilidad y baja volatilidad.

Con el último mes del año en el horizonte, los analistas de la Bolsa porteña ya comenzaron a perfilar las estrategias más convenientes para quienes buscan optimizar su cartera antes del cierre de 2025. El diagnóstico general coincide en un punto: tras la corrección que siguió al rally poselectoral, el mercado argentino vuelve a ofrecer puntos de entrada atractivos y, en este escenario, una cartera equilibrada aparece como la alternativa más sólida para transitar un contexto que combina factores locales e internacionales.

Eugenia de Irureta, asesora financiera en Buenos Aires Valores, resume la hoja de ruta que recomiendan desde su mesa de análisis: mantener el foco en activos argentinos, complementar con instrumentos en pesos y sumar algunos sectores defensivos del exterior. “El mercado local corrigió después del rally poselectoral y vuelve a mostrar puntos de entrada interesantes. En términos generales, vemos más valor en activos argentinos que en Cedears”, explicó.

Dentro de esa estrategia, el sector bancario vuelve a ocupar un rol protagónico. La sugerencia es destinar alrededor del 15% de la cartera a bancos argentinos, con especial énfasis en BBVA (BBAR). El argumento detrás de esta elección está vinculado a la expectativa de crecimiento del sistema financiero en un escenario macroeconómico más favorable. Según Irureta, se prioriza a las entidades que lograron una política de apalancamiento eficiente, ya que podrían sostener sus valuaciones incluso en un entorno de márgenes más bajos.

El segmento energético también aparece como uno de los polos de oportunidad. La asesora propone asignar un 10% a Vista Energy (VIST), empresa con exposición directa al petróleo, y un 15% a Transportadora de Gas del Sur (TGS), que ofrece diversificación en distintos frentes del negocio. Ambas compañías, señala, presentan valuaciones atractivas frente a otras alternativas del mercado.

En lo referido a Cedears, el enfoque es más selectivo. Irureta destaca que Mercado Libre (MELI) quedó con una valuación razonable tras su reciente corrección, mientras que Brasil vuelve a ofrecer oportunidades puntuales en empresas como PagSeguro (PAGS) y la minera Vale (VALE). Por eso, propone asignar un 15% adicional distribuido entre estas tres firmas, aprovechando su potencial de crecimiento sin caer en posiciones excesivamente riesgosas.

El panorama inflacionario también influye en la composición recomendada. Con una inflación que muestra aceleración desde noviembre, el mercado comenzó a favorecer bonos CER cortos por sobre las Lecaps, y títulos atados a la tasa TAMAR, que ofrecen un rendimiento diferencial frente a otros instrumentos del Tesoro. En este segmento, la estrategia sugiere dividir otro 30% en partes iguales entre bonos CER y títulos TAMAR para mantener cobertura y rendimiento.

Finalmente, Irureta enfatiza el valor de sumar un 15% en Cedears defensivos, sobre todo ante un mercado internacional donde el sector tecnológico, impulsado por la inteligencia artificial, retomó su tendencia alcista pero sin un nivel de valuación que justifique mayores apuestas. Frente a ello, considera más razonable inclinarse por sectores tradicionales de menor volatilidad como consumo básico y salud, particularmente a través de los ETF XLP y XLV.

La mirada de Agustina Savoia, asesora financiera en Cocos Gold, complementa y expande el diagnóstico general. Recomienda equilibrar rendimientos en pesos, dolarizar parte de la cartera a través de obligaciones negociables y seleccionar con precisión algunas acciones globales. Para comenzar, propone destinar un 30% a fondos que incluyan bonos corporativos de firmas como Pampa Energía y Tecpetrol, junto con papeles brasileños y notas del Tesoro estadounidense, una combinación que permite capturar estabilidad y carry trade en dólares sin asumir riesgos excesivos.

Savoia sugiere además reservar un 25% para fondos en pesos con liquidez diaria, pensados para quienes necesitan efectuar pagos o retiros constantes. Estos instrumentos, señala, capturan tasas competitivas sin asumir demasiado riesgo de duración, gracias a su composición centrada en ON, créditos privados y renta fija de corto plazo.

Otro 30% debería invertirse directamente en ON de Pampa Energía y Tecpetrol, dos emisores que en los últimos meses consolidaron su posición como referentes en el mercado argentino de deuda corporativa. El 15% restante, en línea con las tendencias globales, se destinaría a Cedears defensivos de empresas como UnitedHealth (UNH), Coca-Cola (KO) y Berkshire Hathaway (BRK.B), que aportan baja volatilidad y estabilidad en momentos en los que las tensiones locales obligan a mantener una cartera prudente.

En conjunto, las recomendaciones construyen una misma premisa: combinar activos locales con instrumentos defensivos y dolarizados, equilibrando riesgo y rendimiento en un año que cierra con señales mixtas, pero también con oportunidades claras para quienes sepan identificarlas.