El dólar volvió a marcar el ritmo financiero y dejó el mayor déficit externo de la era Milei

La demanda de dólares de personas humanas alcanzó u$s4.669 millones en octubre.

Hubo menos participantes, pero con montos operados más altos.

El flujo neto de salida por dolarización llegó a u$s5.068 millones.

Octubre registró el mayor déficit de cuenta corriente desde 2017.

Las reservas cayeron casi u$s1.000 millones y cerraron en u$s39.382 millones.

Persistió la cobertura preelectoral pese a la moderación posterior a septiembre.

El mercado cambiario volvió a mostrar en octubre un patrón ya instalado: la dolarización persistente del público sigue condicionando el Balance Cambiario y se mantiene como una conducta dominante en un clima económico atravesado por incertidumbre política. Aunque el ritmo de compras se moderó levemente respecto del pico de septiembre —cuando el salto electoral bonaerense desató una corrida hacia el billete verde— los datos del Banco Central confirman que la presión no cede y continúa marcando la agenda financiera.

Según el informe oficial, las compras brutas de “personas humanas” alcanzaron en octubre los u$s4.669 millones, apenas un 8% menos que los u$s5.080 millones registrados en septiembre. La caída no es menor, pero tampoco implica un cambio de tendencia: el flujo neto siguió siendo elevado y el comportamiento defensivo del público se mantuvo firme. En paralelo, se verificó un repliegue en la cantidad de individuos que acudieron al mercado formal: 1,6 millones compraron dólares —11% menos que en el mes previo— y 784.000 vendieron —12% menos—. Sin embargo, quienes permanecieron activos aumentaron los montos operados, dando forma a un fenómeno más concentrado y no menos significativo.

Las ventas retrocedieron a u$s473 millones, una baja mensual del 18%, lo que consolidó un flujo neto de salida de u$s5.068 millones. De ese total, u$s4.196 millones correspondieron a compras “sin fines específicos”, la categoría que mejor retrata la búsqueda de cobertura ante el clima preelectoral. El economista Federico Glustein señaló que la dinámica del bimestre septiembre-octubre responde tanto al impacto del ciclo político como al efecto de la intervención externa. “En octubre aparece una moderación tras la intervención del Tesoro de los Estados Unidos”, apuntó. Aun así, remarcó que no hubo señales de un giro hacia la liquidación de dólares para obtener pesos: “Continúa la cobertura preelectoral, aunque con cierta moderación respecto del pico previo”.

Glustein también recordó que el movimiento impositivo de septiembre —la eliminación transitoria de retenciones— generó un impacto adicional en la cuenta corriente: “Eso derivó en u$s677 millones negativos en bienes y consolidó un déficit importante, con ventas por u$s3.465 millones”. Con todo, destacó la contraparte favorable: una operación positiva con el Tesoro estadounidense por más de u$s2.000 millones. Una lectura complementaria fue aportada por el economista Fernando Marull, quien desde su cuenta de X sintetizó la interacción de flujos externos: “Ahí se ven los u$s2.000 millones del Tesoro argentino sumados a los u$s2.000 millones de Scottie”.

En ese marco, octubre terminó registrando el mayor déficit de cuenta corriente desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El desequilibrio alcanzó los u$s2.599 millones, borrando el superávit superior a u$s5.500 millones que había dejado septiembre. La autoridad monetaria atribuyó parte de ese deterioro al incremento de compras netas de divisas sin destino específico, que treparon a u$s4.196 millones y ya suman u$s19.600 millones desde la eliminación de las restricciones cambiarias para personas humanas, en abril.

Otro factor determinante fueron las ventas de dólares del Tesoro en el mercado oficial, que sumaron u$s2.060 millones en octubre. Ese movimiento, junto con pagos de deuda, egresos con organismos y operaciones del Sistema de Pagos en Moneda Local, incidió en la caída de las reservas internacionales, que se redujeron en u$s992 millones y finalizaron el mes en u$s39.382 millones. El BCRA precisó que parte del descenso fue compensado por el aumento de las tenencias en moneda extranjera de las entidades financieras y por la mejora en la valuación de los activos que integran las reservas.

Así, octubre dejó una señal inequívoca: pese a la moderación respecto del pico de septiembre, la demanda de dólares continúa siendo el canal preferido por los ahorristas para protegerse ante la incertidumbre política y económica, y sigue marcando la dinámica macro en un escenario condicionado por la proximidad electoral.