YPF duplica expectativas en el mercado local y consolida su estrategia de financiamiento

YPF captó u$s195 millones con su nueva ON USD MEP, más del doble del objetivo inicial.

La emisión se colocó a una tasa de 7% anual, por debajo del rango proyectado.

Octubre cerró con financiamiento total cercano a u$s1.400 millones, destinado a deuda de corto plazo y proyectos en Vaca Muerta.

La compañía obtuvo un crédito sindicado de u$s700 millones para prefinanciación de exportaciones, primera operación cross-border de este tipo en Argentina.

La reapertura de la ON Clase XXXI recibió ofertas por u$s1.500 millones, aceptando u$s500 millones a tasa 8,75%.

La fuerte demanda evidencia la confianza del mercado en la solidez financiera de YPF y el atractivo del sector energético argentino.

YPF logró un éxito rotundo en el mercado financiero local tras colocar una nueva Obligación Negociable (ON) denominada en dólares y con liquidación en pesos al valor MEP. La petrolera captó u$s195 millones, más del doble del objetivo inicial, que se había estimado entre u$s75 y u$s100 millones, lo que refleja tanto la confianza de los inversores en la compañía como el atractivo del sector energético argentino en el contexto actual.

El volumen de la operación no fue lo único destacado: la emisión, con un plazo de 3 años y 3 meses, se colocó a una tasa del 7% anual, por debajo del rango proyectado de entre 7,25% y 7,50%. La demanda superó ampliamente la oferta, con aproximadamente u$s230 millones en órdenes cursadas y más de 11.500 órdenes ingresadas por los agentes colocadores, según fuentes del sector financiero. Esto confirma el interés del mercado en las perspectivas de crecimiento de YPF, especialmente en la formación no convencional de Vaca Muerta, donde la compañía concentra gran parte de su actividad.

El éxito de esta emisión se inscribe dentro de una tendencia de reactivación del mercado de deuda corporativa del sector energético en Argentina tras las elecciones de medio término de octubre. Desde entonces, empresas del sector han aprovechado la oportunidad para captar fondos frescos, impulsadas por un apetito inversor que percibe al upstream —exploración y producción— como un segmento con alto potencial de generación de dólares genuinos.

YPF no se limitó a esta nueva Obligación Negociable. Durante octubre, la compañía logró financiamiento por casi u$s1.400 millones, destinados a despejar vencimientos de deuda de corto plazo y a apalancar los proyectos de gas y petróleo en Vaca Muerta, donde participa en más del 50% de la actividad de la cuenca. Entre estas operaciones se incluye un crédito de facilidad sindicada de prefinanciación de exportaciones por u$s700 millones y un plazo de tres años, constituida como la primera operación de este tipo cross-border en Argentina. Los fondos se destinarán tanto a la prefinanciación de exportaciones como a capital de trabajo, reforzando la dinámica de crecimiento de la compañía en recursos no convencionales.

El crédito sindicado permite que varios bancos se unan para otorgar un único préstamo de gran magnitud, una herramienta que YPF ya utilizó en asociación con otras petroleras en Vaca Muerta Oil Sur S.A., obteniendo u$s2.000 millones para financiar la plataforma exportadora de petróleo desde Río Negro. Este mecanismo de financiamiento se consolida como clave para proyectos estratégicos de largo plazo, especialmente en un sector que requiere inversiones millonarias y constante capitalización.

Asimismo, YPF licitó apenas tres días después de los comicios legislativos la reapertura de su Obligación Negociable Clase XXXI, con vencimiento en septiembre de 2031. La compañía buscaba captar hasta u$s413 millones, pero recibió ofertas por u$s1.500 millones, lo que evidencia nuevamente la fuerte demanda del mercado. Finalmente, se aceptaron u$s500 millones a una tasa de 8,75%, consolidando un bono con buena liquidez y ampliando la capacidad de financiamiento a largo plazo.

El movimiento de YPF ha sido seguido de cerca por otras compañías del sector, como Tecpetrol, Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Pluspetrol, que también comenzaron a reactivar sus emisiones tras las elecciones. Este conjunto de operaciones evidencia un escenario favorable para la deuda corporativa energética, respaldado por la solidez financiera de las empresas y el interés de los inversores en aprovechar la recuperación del sector y su potencial exportador.

En síntesis, YPF no solo superó con creces sus expectativas de colocación, sino que consolidó una estrategia de financiamiento diversificada, combinando Obligaciones Negociables, créditos sindicados y prefinanciación de exportaciones. Estas acciones refuerzan la posición de la compañía frente a proyectos estratégicos en Vaca Muerta y consolidan su atractivo frente a inversores locales e internacionales, mostrando que el sector energético argentino sigue siendo un actor central en la economía y la generación de divisas.