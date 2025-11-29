Franco Colapinto analizó su pésimo primer día en Qatar

La Fórmula 1 concluyó su primer día en el Gran Premio de Qatar con la clasificación para la Sprint, donde el piloto argentino Franco Colapinto finalizó en la última posición. Desde el inicio de la jornada, Colapinto mostró su descontento con el rendimiento del monoplaza Alpine, que también dejó a su compañero Pierre Gasly entre los últimos lugares.

Tras la clasificación en el Circuito Internacional de Losail, el oriundo de Pilar se manifestó ante los medios, visiblemente frustrado. "No tuve grip en toda la sesión. La poca carga aerodinámica fue un gran problema. En la FP1, ambos pilotos experimentamos un deterioro significativo del suelo del auto debido a los saltos en las curvas rápidas", comentó.

Colapinto explicó que, tras los daños, se vieron obligados a utilizar un suelo con menor carga aerodinámica, lo que impactó negativamente en el rendimiento. "Con la goma dura en la FP1 el auto no iba mal, pero después perdimos ritmo", añadió.

El piloto destacó que los problemas con su vehículo le afectaron la confianza: "Ahora tengo menos grip que con la goma dura, lo que provoca inestabilidad y afecta la entrada a las curvas. En general, nuestro ritmo fue lento y distante de lo esperado".

Asimismo, no escatimó en críticas hacia el Alpine A525, afirmando que "no te hace disfrutar al volante" y lo describió como "complicado e inestable".

A pesar de los desafíos, Colapinto se mostró decidido a mejorar en las próximas sesiones: "Vamos a trabajar para mañana e intentar dar lo mejor de nosotros. Haremos lo que podamos y que sea lo que tenga que ser".