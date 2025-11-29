Claudio Tapia, respaldado por la Conmebol

A pocas horas de la gran final de la Copa Libertadores, Claudio Tapia ha recibido un sólido respaldo en medio de controversias relacionadas con el título otorgado a Rosario Central y las sanciones a Estudiantes de La Plata.

Este viernes, durante el Congreso Extraordinario de la Conmebol en Lima, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue ratificado, por unanimidad, como representante del organismo sudamericano ante el Consejo de la FIFA. Según un comunicado emitido por la AFA, esta decisión fue resultado de la salida de Ednaldo Rodrigues, el destituido presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Tapia asumirá el cargo hasta completar el período de su antecesor.

La Conmebol también confirmó que Tapia continuará en este rol clave. Desde 2017, el presidente de la AFA ha liderado el fútbol argentino y fue parte fundamental en la consecución del título mundial en la Copa Qatar 2022. Además, actualmente ocupa la vicepresidencia segunda de la Conmebol.