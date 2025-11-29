Argentinos Juniors decidió prescindir de Chiquito Romero para el 2026

El fútbol argentino se prepara para un emocionante fin de semana, en el que Boca Juniors se enfrentará a Argentinos Juniors en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, el protagonismo cae sobre Sergio Romero, no por su desempeño en el campo, sino por su reciente salida del club.

Romero, quien parecía estar en la puerta de salida del Xeneize a fin de año tras ser marginado, fue contratado por Argentinos Juniors debido a la grave lesión de Diego Rodríguez. Su llegada a La Paternal generó expectativas en torno a la Copa Argentina 2025, pero su paso por el club fue breve y problemático.

Argentinos decidió prescindir de Romero, quien ahora queda fuera del equipo profesional para el resto de la temporada y no será considerado para 2026. Esta decisión sorprendió a muchos, dado que su estadía fue muy corta, apenas cuatro partidos en los que recibió seis goles y no mantuvo ninguna valla invicta.

La gota que colmó el vaso fue su actuación en la final de la Copa Argentina 2025, donde falló en el gol de Álex Arce y no brilló en la tanda de penales, su especialidad. Desde ese día, el cuerpo técnico decidió no contar más con él, sellando así su salida del club.

En resumen, Sergio Romero, histórico arquero de la Selección Argentina y con trayectoria en equipos importantes como Manchester United y Boca, se despide de Argentinos Juniors tras un ciclo que no cumplió las expectativas.