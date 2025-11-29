Palmeiras y Flamengo definen la final de la Copa Libertadores

Este sábado 29 de noviembre, a las 18:00 (hora argentina), Palmeiras y Flamengo se enfrentarán en la final de la Copa Libertadores 2025. El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Lima, Perú, y será transmitido por Disney+, Telefe y Fox Sports. El argentino Darío Herrera será el árbitro del encuentro, que marca la segunda vez que ambos equipos brasileños se enfrentan en esta instancia.

Ambos clubes buscarán su cuarto título en la competencia, en lo que representa el séptimo enfrentamiento entre equipos de Brasil en la final. Con entradas agotadas, las expectativas son altas para los equipos dirigidos por Abel Ferreira y Filipe Luis.

Palmeiras llega a esta final tras una emocionante remontada frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito, superando una desventaja de 4-3 en la serie. El equipo paulista se presenta con un plantel fresco, luego de postergar un encuentro ante Atlético Mineiro en la liga debido a que los mineiros estaban ocupados con la final de la Copa Sudamericana, que finalmente perdieron ante Lanús.

Por su parte, Flamengo accedió a la final después de una dura eliminatoria contra Racing, aunque llega sin el delantero Pedro, quien se encuentra lesionado. El equipo carioca no ha competido desde el 19 de noviembre, cuando perdió el clásico ante Fluminense en el Maracaná, y busca el título para luego enfocarse en lograr el doblete en la liga local.

La posible alineación de Palmeiras incluye a Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez; Khellven, Allan Ellias, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Joaquín Piquerez; Vitor Roque y José Manuel López. Dirige: Abel Ferreira.