Maximiliano Pullaro: "Esto es continuidad, planificación y políticas de Estado"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue el principal orador en la inauguración del nuevo Hospital Regional “Dr. Jaime Ferré”, donde brindó un discurso cargado de definiciones políticas, datos de gestión y un fuerte mensaje sobre el valor de la palabra cumplida.

Ante miles de vecinos y autoridades, Pullaro señaló que la provincia logró completar “una de las obras más importantes de su historia sanitaria” gracias a recursos propios y a la continuidad institucional.

“Estoy aquí, en este atril, frente a esta inmensa obra que llevamos adelante, que hoy estamos inaugurando. El honor y el orgullo tiene que ver, fundamentalmente, con que siento, en lo más profundo del corazón, que hemos cumplido con lo que dijimos en momentos en que la palabra está tan desprestigiada”, afirmó.

“Dijimos que íbamos a terminar todas las obras públicas, y lo estamos cumpliendo”

Pullaro recordó que al asumir la gestión, el 10 de diciembre de 2023, la obra presentaba un avance del 58%. En poco menos de dos años, el Gobierno provincial completó el 42% restante y adquirió el equipamiento de alta complejidad que distingue al nuevo hospital.

“Esta obra había empezado por allá por 2015. En 22 meses de gestión y con recursos propios, con el esfuerzo de todos los santafesinos y santafesinas, pudimos concretar lo que faltaba para terminar la infraestructura y comprar la aparatología que nos va a distinguir”, aseguró.

El gobernador subrayó que el nuevo edificio marca un salto histórico en capacidad operativa: “Pasamos de un hospital de 8.000 metros cuadrados a un hospital de 21.000 metros cuadrados. Tendrá un alcance potencial de cuatrocientos sesenta mil usuarios que van a poder atenderse aquí.”

Durante su discurso, Pullaro brindó cifras que, según destacó, reflejan la magnitud y el funcionamiento del sistema sanitario provincial. “Miren, en los últimos nueve meses hubo 9.047.000 atenciones. Se atendió a 1.067.000 pacientes, el 42% de la población de la provincia”, indicó.

También destacó la inversión en infraestructura y ambulancias: “Hicimos una inversión en estos últimos años en obras y reparaciones de 42 mil millones de pesos. Y compramos la compra más grande de ambulancias que tuvo la provincia: 174 unidades.”



“En Santa Fe a nadie le falta un medicamento: eso es salud pública y eso es honestidad”

Pullaro remarcó que la provincia garantizó la provisión de medicamentos esenciales pese a la interrupción de programas nacionales. “A ningún santafesino ni a ninguna santafesina le falta un medicamento. Nación discontinuó los medicamentos esenciales, los de pacientes trasplantados, los de pacientes con cáncer, e interrumpió los insumos para la salud reproductiva. Aquí nadie se queda sin un remedio.”

También se refirió a los casos de corrupción en organismos nacionales, contrastando esa situación con la administración provincial: “En este momento, cuando en Argentina se discute la coima de la ANDIS, cuánto pagaban de sobreprecio para comprar remedios, nosotros pagamos un 84% menos que los precios de lista y tuvimos un ahorro de 182 mil millones de pesos. Aquí hay salud pública porque hay honestidad. Aquí hay obra pública porque hay honestidad.”

El gobernador afirmó que el nuevo hospital es una referencia nacional por su equipamiento y su diseño. “Aquí van a ver un hospital que va a tener la tecnología más importante de nuestro país y de América Latina. Ni en la clínica más paqueta de Recoleta van a encontrar el equipamiento que vamos a tener aquí”, aseguró.

Pullaro llamó a la ciudadanía a apropiarse del nuevo efector: “Véanlo y cuéntenle a los demás lo que hemos podido lograr los ciudadanos de esta provincia"

“Las políticas de Estado hacen posible obras como esta”

El mandatario resaltó que una obra de esta magnitud no puede realizarse en apenas un mandato y requiere continuidad entre administraciones.

“Es imposible para un gobernador hacer una obra como esta en tan solo cuatro años. Esto implica continuidad, planificación y políticas de Estado", indicó.

En un tramo central de su mensaje, Pullaro reivindicó el espíritu de convivencia y diálogo que, dijo, distingue a la provincia. “Podemos demostrarle al resto de la Argentina, en momentos de gritos y peleas, que aquí podemos dialogar, sentarnos en una mesa y planificar juntos. Esto es la provincia invencible de Santa Fe, sigamos trabajando juntos.”

CON INFORMACION DE ELLITORAL.