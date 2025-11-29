El mensaje del hijo de Verón en medio de la polémica entre la AFA y Estudiantes

La disputa entre Juan Sebastián Verón y la AFA dio un nuevo giro tras la suspensión de seis meses impuesta al presidente de Estudiantes, acusado de ser el autor intelectual del incidente ocurrido en el pasillo durante el encuentro contra Rosario Central.

En medio de este conflicto, su hijo, Deian Verón, se manifestó en redes sociales en apoyo a su padre. A través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje contundente de una cuenta dedicada a Estudiantes que señalaba: “Te quieren sacar del medio porque te tienen terror. Ni un paso atrás, es momento de dar el golpe y terminar con esta mafia. No solo tenés el apoyo de todo Estudiantes, sino de gran parte del fútbol argentino. Adelante Juan Sebastián, adelante”. Deian añadió a esta publicación dos emojis de "silencio".

Esta fue la primera respuesta de la familia de Verón tras la sanción. Aclararon que un posteo atribuido a la esposa de Juan Sebastián era falso. Cabe destacar que Deian ha jugado en Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo vinculado a Pablo Toviggino, y que pronto se enfrentará a Estudiantes en los cuartos de final del Torneo Clausura.