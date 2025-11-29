Alberto Samid explotó contra la China Suárez

Alberto Samid generó revuelo en la red social X tras dirigir un mensaje a la actriz China Suárez. Esto ocurrió después de que Suárez respondiera de manera polémica a un comentario de Julieta Poggio durante la transmisión de un programa de streaming.

Indignado, Samid criticó a Suárez: "María Eugenia, hasta yo entendí que la chica preguntó si actuás en esta serie. No hacía falta rebajar así a una mujer. Igual no es la primera vez que lo hacés, pero debería ser la última", expresó con tono contundente.

La crítica de Samid recibió el apoyo de varios usuarios, en especial de seguidores de Wanda Nara y de Poggio. Durante el programa, mientras se discutía la serie "Hija del Fuego: la venganza de la bastarda", Poggio preguntó si Suárez estaba involucrada, lo que provocó la respuesta airada de la novia de Mauro Icardi.

"Jajaja, qué raro que no sepas que actúo, Juli. Te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita. Tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje", replicó Suárez, aludiendo a su tiempo en "Solamente vos".