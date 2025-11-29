Así fue la visita de Rosalía a La Bombonera

Desde su llegada a Buenos Aires, Rosalía ha desatado la euforia de sus seguidores, quienes la han recibido con mensajes, selfies y gestos de afecto. La cantante española se sumergió en la cultura local, disfrutando de la gastronomía y visitando lugares emblemáticos de la ciudad.

El fanatismo por Boca Juniors la conquistó tras recibir una camiseta del club de parte de Mario Pergolini en su programa. Esto la llevó a visitar el famoso estadio, La Bombonera, acompañada por el rapero Trueno. Durante el recorrido, Rosalía mostró su asombro al pisar el césped y expresó: "Qué chulo. Es muy bonito, es muy grande".

Al ingresar al campo, se quitó los zapatos y corrió por el césped. Tras su breve carrera, fue recibida por autoridades del club, que le obsequiaron una camiseta azul y amarilla con su nombre. "El presidente te la manda", le comentó uno de los directivos, a lo que la artista respondió agradecida: "Gracias por hacerme sentir tan bienvenida".

En el vestuario, Rosalía se mostró curiosa ante la rutina de los jugadores, apreciando la organización del espacio.

Previo a su visita a La Bombonera, Rosalía brindó su primera entrevista en Argentina en Luzu TV. Ante la pregunta de cómo lo estaba pasando, la cantante compartió que había disfrutado de la gastronomía local, destacando la milanesa, empanadas y flan, describiendo su experiencia culinaria como "indulgencia a nivel extremo".

Con su carisma y entusiasmo, Rosalía ha dejado una huella imborrable en Buenos Aires, prometiendo volver y reciprocando el cariño recibido.