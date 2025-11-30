Lospennato, entre la coherencia partidaria y el reacomodo político: por qué deja el Congreso para asumir en la Legislatura porteña

Lospennato deja una banca nacional para asumir como legisladora porteña por decisión política y de coherencia personal.

Su salida implica que Lorena Petrovich, cercana a Bullrich y alineada con La Libertad Avanza, ingrese a Diputados.

La decisión fue acordada con Mauricio Macri y Jorge Macri tras tres conversaciones definitorias.

La dirigente busca ser una voz fuerte del PRO en la Legislatura y promover una Ley de Ficha Limpia local.

Su salida ocurre en un contexto de fragmentación y migraciones internas dentro del PRO.

Destacó su rol en el Congreso y seguirá de cerca la agenda de reformas que impulsa Milei.

La decisión de Silvia Lospennato de abandonar su banca en la Cámara de Diputados para asumir como legisladora porteña el próximo 10 de diciembre sintetiza un movimiento político que excede lo personal y que reordena piezas dentro del PRO y, de manera indirecta, también en La Libertad Avanza. Aun cuando le restaban dos años de mandato en el Congreso, la dirigente eligió cumplir con el compromiso asumido en marzo pasado, cuando aceptó ser candidata a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. “No podía ser una candidata testimonial”, explicó, defendiendo un criterio de coherencia que —según afirma— fue determinante a la hora de cerrar su definición.

Esa resolución no estuvo exenta de tensiones internas. Dentro del PRO, la salida de Lospennato implica resignar un escaño en medio de un escenario de achicamiento parlamentario y de migraciones políticas que reconfiguran la representación partidaria. La dirigente lo reconoció con claridad: “Un diputado más es más poder de negociación”. Sin embargo, sostuvo que era más importante preservar la idea de un partido que “cumple lo que promete”. La llegada de Lorena Petrovich, funcionaria del Ministerio de Seguridad y dirigente cercana a Patricia Bullrich, suma un condimento extra: su ingreso fortalece a La Libertad Avanza en la Cámara baja.

Lospennato señaló que la decisión se terminó de consolidar tras tres conversaciones con Mauricio Macri y con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Ambos apoyaron su desembarco en la Legislatura, un gesto que para ella fue clave. En paralelo, admitió que su entorno más íntimo —incluidos dirigentes de peso— intentó persuadirla de permanecer en Diputados, argumentando que su aporte sería valioso en los debates por venir. Pero la diputada sostuvo que la credibilidad en política depende del cumplimiento de la palabra: “No solamente traicionaba al votante, me traicionaba a mí misma”.

Su llegada al parlamento porteño se dará en un momento particular. Allí convivirán figuras de trayectorias consolidadas y aspiraciones nacionales, como Horacio Rodríguez Larreta, Leandro Santoro y Pilar Ramírez. En ese espacio, Lospennato anticipa que buscará ser una voz fuerte del PRO, acompañar la gestión de Jorge Macri y promover temas que ya forman parte de su agenda histórica, como la Ley de Ficha Limpia, todavía pendiente en la Ciudad.

En lo inmediato, su salida del Congreso repercute en un clima de fragmentación interna. Consultada por las recientes salidas de referentes vinculados al PRO hacia La Libertad Avanza —como Verónica Razzini o Alejandro Bongiovanni—, prefirió no emitir juicios personales y limitarse a ratificar su propia elección de pertenencia partidaria. Sí remarcó que el pase de Petrovich a la bancada libertaria era previsible desde hace meses.

Lospennato deja atrás una etapa en la que adquirió visibilidad en debates decisivos, especialmente en materia de derechos de las mujeres y reformas institucionales. Destacó, entre otras iniciativas, el impulso a la Boleta Única de Papel, un cambio que considera “central” para fortalecer la transparencia democrática. Su balance personal es de “honor y responsabilidad”, convencida de haber pagado los costos necesarios para defender sus convicciones.

De cara a lo que viene, evalúa con atención la agenda reformista del presidente Javier Milei. Considera que el Congreso tiene por delante desafíos importantes: la modernización laboral, la discusión presupuestaria tras dos años sin ley aprobada y la necesidad de generar acuerdos políticos que permitan avanzar en proyectos de alto impacto. Aunque ya no será legisladora nacional, seguirá de cerca los debates que, asegura, marcarán los próximos años de la política argentina.

El paso de Lospennato hacia la Legislatura condensa, en definitiva, una doble dimensión: la personal —cumplir la palabra empeñada— y la partidaria —ajustar la coherencia interna en un PRO en plena reconfiguración—. Su apuesta es posicionarse en la Ciudad como referente de un espacio que, a pesar de sus tensiones, busca sostener una identidad común frente a un escenario de cambios constantes.