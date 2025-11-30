Colapinto largará último en el GP de Qatar

Este domingo, Franco Colapinto afrontará la última carrera de la temporada en el Gran Premio de Qatar. Después de un fin de semana desafiante en Las Vegas, donde enfrentó malas condiciones climáticas y un choque en su monoplaza, el piloto pilarense busca sumar puntos por primera vez con el equipo Alpine en el Circuito Internacional de Lusail.

La largada está programada para las 13 horas (Argentina) y se podrá seguir en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

Desafíos previos a la carrera

Colapinto tuvo un rendimiento difícil en Qatar. En la única práctica libre, finalizó en último lugar debido a problemas mecánicos y un despiste que impidió que marcara una vuelta competitiva. Durante la clasificación de la Sprint, quedó eliminado en la SQ1 y comenzó desde la última posición. Además, recibió una sanción que lo obligó a partir desde boxes en la carrera Sprint, finalizando nuevamente en el último lugar.

En la clasificación general, el piloto no encontró el ritmo deseado y, tras cometer un error en su vuelta rápida, finalizó en el 20° puesto. En contraste, su compañero de equipo Pierre Gasly alcanzó la Q3, mientras que Oscar Piastri de McLaren se adjudicó la pole tanto en la Sprint como en la carrera.

Parrilla de largada